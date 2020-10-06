В России выявили 11 115 новых случаев заражения коронавирусом

Российские врачи за прошедшие сутки выявили 11 115 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране заразились 1 248 619 человек.
Жертвами COVID-19 за последние 24 часа стали 202 пациента. Общее количество летальных исходов достигло 21 865.
Также за минувшие сутки вылечились 6 699 человек. Всего выздоровели 999 275 заболевших.
Как писал NEWS.ru, ранее врач — инфекционист-вакцинолог Евгений Тимаков сообщил, что ситуация с коронавирусом должна стабилизироваться в России через две-три недели. Всё это время в стране будет фиксироваться рост заболеваемости.
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