В России вылечили от COVID-19 6,5 тысячи пациентов

https://static.news.ru/photo/d3cdd36e-de01-11ea-8b0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За сутки в России из больниц по выздоровлению от коронавирусной инфекции выписаны 6568 человек. Общее число выздоровевших на сегодняшний день составляет 722,9 тысячи человек.

Количество выписанных за последние 24 часа превысило число заболевших. Выявлено 5065 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии заболели 912,8 тысячи человек.

За сутки от коронавируса скончались 114 человек. Всего жертвами инфекции в России стали 15,4 тысячи человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

РФ находится на четвёртом месте по уровню заболеваемости COVID-19 в мире. Лидируют США, где число заразившихся превышает 5,32 млн человек. Второе и третье места занимают Бразилия (более 3,2 млн заболевших) и Индия (2,4 млн) соответственно. Также в первой десятке стран ЮАР, Мексика, Перу, Колумбия, Чили и Иран.

Всего пандемией охвачены более 200 стран. Общее количество заболевших приближается к 21 млн. Жертвами инфекции стали более 759 тысяч человек, выздоровели около 13 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что Индия передала России более 90 тонн медикаментов в рамках сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса. По словам посла страны в Москве Венкатеша Вармы, индийская сторона наблюдает за успехами РФ в разработке вакцины и проводит аналогичные исследования.