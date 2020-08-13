Индия передала РФ более 90 тонн медикаментов для борьбы с COVID-19

https://static.news.ru/photo/4ad58cfa-dd57-11ea-afae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ved Prakash/Global Look Press

Индия поставила в Россию выше 90 тонн медикаментов в рамках сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом рассказал посол Индии в Москве Венкатеш Варма.

По словам дипломата, фармацевтическое взаимодействие между двумя странами развивается хорошо. Он выразил надежду на то, что в будущем будет больше возможности для сотрудничества в данной сфере.

Посол также отметил, что индийская сторона восхищена тем, как РФ ведёт борьбу с инфекцией, и следует её примеру.

Мы наблюдаем за тем, как Россия успешно продвигается в создании вакцины. Подобные же исследования проводятся и в Индии, — цитирует дипломата телеканал РБК.

Индия занимает третье место по уровню заболеваемости COVID-19. Там с начала пандемии зафиксировано свыше 2,3 млн случаев заражения.

Россия находится на четвёртом месте. В РФ, согласно последним данным, зафиксировано 907,7 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели более 716,3 тысячи пациентов, умерли 15,3 тысячи.

Ранее NEWS.ru писал, что Индия обогнала по темпам прироста новых случаев заражения коронавирусом США и Бразилию, которые по уровню заболеваемости занимают перво и второе места соответственно. Максимальный суточный показатель в стране превысил 62 тысячи заболевших.