В Индии темпы распространения COVID-19 превысили показатели США и Бразилии

https://static.news.ru/photo/79ed2264-db18-11ea-8275-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pradeep Gaur/Global Look Press

Темпы прироста новых случаев заболевания коронавирусом в Индии превысили показатели заболеваемости в США и Бразилии, которые занимают первые строчки по числу инфицированных.

В настоящее время в Индии коронавирус диагностирован у 2,2 млн человек. Накануне был отмечен максимальный показатель суточного прироста — более 62 тысяч заболевших.

За минувшие сутки число заразившихся в Бразилии увеличилось на 23 тыс. человек. Всего вирус был выявлен у 3 млн бразильцев, 70% из них уже выздоровели.

Как передаёт ТАСС, рост заболеваемости коронавирусом был зафиксирован также в Перу — более 7 тысяч новых случаев за сутки. Общее число заболевших в этой стране достигло 478 тысяч человек. В Колумбии число заразившихся увеличилось за сутки на 10,6 тысяч, до 387 тысяч.

Из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса во Франции с 20 июля защитные маски требуются во всех закрытых общественных местах во Франции.

Улучшение эпидемиологической обстановки было зарегистрировано в материковой части Китая. За прошедшие сутки там выявили 49 случаев заболевания. Снижение числа заболевших также произошло в Чехии — 122 новых случаев, на 53 меньше, чем днём ранее.

По последним данным всего в мире зафиксировано более 19,8 млн заразившихся, скончались 731 тысяча человек. В России количество умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло 15 001 человека. Из них 70 скончались за последние сутки. Общее число выявленных заболевших составляет 892,6 тысячи человек. Количество выздоровевших возросло на 3259 и достигло 696,6 тысячи человек.

Ранее NEWS.ru писал, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил положительную динамику развития ситуации с коронавирусом в стране. По словам главы Минздрава РФ, в настоящее время из 132 тысяч коек для пациентов с COVID-19 свободны 35%.