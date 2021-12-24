В России впервые с 1 октября выявили менее 25 тысяч новых случаев COVID-19

В России впервые с 1 октября выявили менее 25 тысяч заразившихся COVID-19. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием, за сутки было зафиксировано 24 703 новых случая коронавируса. Больше всего больных по-прежнему в Москве (2126), Московской области (1270) и Санкт-Петербурге (2117).

Также за минувшие сутки от вируса скончались 998 человек, выздоровели 41 213 пациентов. Общее число заражённых в стране с начала пандемии достигло 10 343 353 человека, вылечились 9 180 379, погибли 302 269 человек.

Ранее главный врач городской клинической больницы № 15 имени Филатова Валерий Вечорко заявил, что последняя волна коронавируса оказалась одной из самых напряжённых. Штамм «дельта» дал большое число госпитализированных и реанимационных больных. По его словам, штамм «дельта» оказался крайне тяжёлым, сложным для заболевших, со стремительным развитием дыхательной недостаточности и обширным поражением лёгких в кратчайшие сроки. Как следствие, увеличилось число летальных исходов.

По мнению генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса, пандемия коронавируса может закончиться в 2022 году. Он выразил надежду на то, что в мире будет достаточно вакцин, чтобы охватить всё взрослое население планеты и сделать бустерные прививки людям, которые входят в группы риска.