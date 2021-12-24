Вечорко рассказал о последней волне коронавируса

Последняя волна коронавируса оказалась одной из самых напряжённых. Штамм «дельта» дал большое число госпитализированных и реанимационных больных. Об этом в интервью РИА Новости рассказал главный врач городской клинической больницы № 15 имени Филатова Валерий Вечорко.

Наверное, последняя волна — одна из самых напряжённых за время работы с ковидом, потому что иногда доходили до больших цифр госпитализированных и реанимационных больных. Пациенты более тяжело поддавались терапии, — рассказал Вечорко.

По его словам, штамм «дельта» оказался крайне тяжёлым, он давал стремительное ухудшение состояния больных.

Штамм «Дельта» оказался крайне тяжёлым, сложным для заболевших, со стремительным развитием дыхательной недостаточности и обширным поражением лёгких в кратчайшие сроки. Как следствие, увеличение числа летальных исходов, — пояснил врач.

При этом Вечорко отметил, что введение нерабочих дней и массовое экспресс-тестирование помогло снизить распространение инфекции. Кроме того, врач призвал всех вакцинироваться.

Ранее директор центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, что штамм «омикрон» новой коронавирусной инфекции не является более опасным, чем «дельта»-штамм. Однако он быстрее распространяется в популяции.