https://static.news.ru/photo/b4001c68-4fc7-11ea-a6a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carsten Reisinger/imageBROKER.com/Global Look Press

За последние десять лет в России стало меньше людей, подверженных наркомании. Об этом сказано в проекте стратегии государственной антинаркотической политики на период до 2030 года, разработанной МВД России.

Авторы документа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, ссылаются на данные медицинской статистики о тенденции снижения общей заболеваемости наркоманией.

Общее количество зарегистрированных наркологической службой пациентов с психическими расстройствами, связанными с потреблением наркотиков, с 2010 года снизилось на 25% и в 2018 году составило 505,6 тыс. человек, или 344,5 на 100 тыс. населения, — написано в проекте стратегии.

При этом число граждан с впервые установленным диагнозом психического расстройства, связанным с потреблением наркотиков, с 2010 года сократилось на 31,7% и составило в 2018 году 57,3 тыс. человек.

По статистике ежегодно от употребления наркотиков умирают около 4,5 тыс. россиян. Этот показатель — один из тех, который снижается незначительно, отмечают авторы документа.

В то же время, по данным МВД, с 2010 года в России зарегистрирован двукратный рост зависимых от новых психоактивных веществ. Людей с полинаркоманией — зависимостью от психостимуляторов — стало больше в три раза.

Как писал NEWS.ru, обнародованный проект антинаркотической стратегии в качестве необходимых мер предполагает отказ от заместительной терапии наркоманов, усиление контроля над финансовыми операциями и противодействие пропаганде запрещённых средств.