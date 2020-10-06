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В России создан Фонд защиты детей

16:30, 06 октября 2020 189
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Фонда защиты детей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Фонд создан в целях консолидации усилий государства и институтов гражданского общества по защите прав детей, созданию условий, способствующих их всестороннему развитию и воспитанию, говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Учредителем фонда от имени РФ является Минпросвещения.

Как писал NEWS.ru, в России за год снизилось число случаев жестокого обращения с детьми. В то же время в отдельных субъектах страны, напротив, отмечается взрывной рост таких показателей. Как полагают эксперты, на ситуации отразилась негативная социально-экономическая ситуация в этих регионах. Эксперты рассказали, как решить проблемы жестокого обращения с детьми и при этом не допустить их необоснованного изъятия из семей.

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