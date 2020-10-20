В России сократилось число безработных граждан

https://static.news.ru/photo/47fe9216-12df-11eb-8705-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число безработных в России сокращается, данные ПФР демонстрируют увеличение числа принятых на работу в сравнении с числом уволенных, заявила замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам в режиме видеоконференции.

Мы понимаем, что есть определённая структурная диспропорция в рамках рынка труда. Но в общем и целом мы видим в целом по России картину уменьшения количества безработных граждан, — отметила Мухтиярова, слова которой приводит РИА Новости.

Она также добавила, что тренд увеличения числа принятых на работу в сравнении с числом уволенных наблюдается в течение месяца.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство РФ дополнительно выделяет 35 млрд рублей на поддержку безработных. Как заявил в ходе совещания с вице-премьерами глава кабинета министров Михаил Мишустин, уже подписано соответствующее распоряжение.

Премьер подчеркнул, что правительство продолжает оказывать поддержку людям, потерявшим работу, в том числе и из-за пандемии коронавируса.