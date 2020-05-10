В России снизился коэффициент распространения коронавируса

https://static.news.ru/photo/e6f27b16-929d-11ea-8ff2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коэффициент распространения коронавируса в России за сутки снизился на 0,02 п.п., достигнув отметки в 1,04.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, этот показатель стал минимальным с начала вспышки. В штабе уточнили, что в Москве показатель достигает 1,02, тогда как в субботу он составлял чуть меньше 1,06.

В Роспотребнадзоре уточнили, что коэффициент показывает, сколько человек в среднем заражает один заболевший до изоляции.

Ранее NEWS.ru писал, что наибольшее количество заболевших коронавирусом за сутки зарегистрировали в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, в столице заболел ещё 5551 человек, в Московской области — 1113, в Санкт-Петербурге — 414.