Общество

В России снизился коэффициент распространения коронавируса

11:45, 10 мая 2020 11
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коэффициент распространения коронавируса в России за сутки снизился на 0,02 п.п., достигнув отметки в 1,04.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, этот показатель стал минимальным с начала вспышки. В штабе уточнили, что в Москве показатель достигает 1,02, тогда как в субботу он составлял чуть меньше 1,06.

В Роспотребнадзоре уточнили, что коэффициент показывает, сколько человек в среднем заражает один заболевший до изоляции.

Ранее NEWS.ru писал, что наибольшее количество заболевших коронавирусом за сутки зарегистрировали в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, в столице заболел ещё 5551 человек, в Московской области — 1113, в Санкт-Петербурге — 414.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях