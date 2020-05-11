В России снизился коэффициент младенческой смертности

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Коэффициент младенческой смертности уменьшился в России на 2,2% в январе-марте 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Он составил 4,5 умерших на 1000 родившихся. Это обусловлено значительным сокращением числа рождений за сравниваемый период: на 5,5% или 19 653 человек. В январе-марте 2019 года коэффициент младенческой смертности составлял 4,6%, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

По данным на 27 апреля, в России было зарегистрировано 394 беременных с коронавирусной инфекцией. Из них 276 проживают в Москве. Беременность у них протекала сравнительно легко, без тяжёлых осложнений, заявила главный специалист Минздрава по акушерству и гинекологии России Лейла Адамян.

NEWS.ru писал, что годовалый ребёнок заразился коронавирусом на Кубани.

В России зарегистрировано 221 344 заболевших COVID-19, 11 656 за последние сутки. 39 801 человек выздоровел, 2 009 умерли. В Москве — 115 909 заболевших, 6169 выявлено за последние сутки, более 17 тысяч выздоровели, 1124 умерли.