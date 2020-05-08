В России провели более 5 млн тестов на коронавирусную инфекцию

https://static.news.ru/photo/e2fae580-91c0-11ea-9967-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России по состоянию на 9 мая проведено более 5,2 млн тестов на коронавирус. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. За минувшие сутки было сделано ещё 234 тысячи тестов.

В Российской Федерации проведено более 5,2 млн тестов на коронавирус, — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что сдать тесты на наличие коронавирусной инфекции можно в частных и государственных лабораториях. По данным Роспотребнадзора, в настоящее время в России действует 75 лабораторий, которые проводят данные исследования.

В России на 8 мая общее число инфицированных достигло 187 859 (+10 699 за последние сутки), 26 608 пациентов выздоровели (+2805 за последние сутки), умерли 1723 человека (+98 за последние сутки). В Москве 98 522 заболевших (+5846 за последние сутки), выздоровели 10 256, умерли 956.