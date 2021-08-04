Минздрав назвал количество привитых от коронавируса в России

Число привившихся от коронавируса в России на данный момент — 37 миллионов человек. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Олег Гриднев на консилиуме «Защита от COVID-19: меры против новой коронавирусной инфекции».

Уже на сегодняшний день у нас по стране привито 37 миллионов человек, и за последнюю неделю это количество увеличилось на 3 миллиона, — озвучил результаты Гриднев.

Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом отказался от требования привить от COVID-19 60% всего взрослого населения страны, как следует из нового плана вакцинации, направляемого в регионы. Власти всё ещё планируют достичь коллективного иммунитета к осени, однако теперь среди целевых показателей учитываются и переболевшие жители.

Ранее в Роспотребнадзоре посоветовали ревакцинироваться от COVID-19 каждые полгода.

Также ранее сообщалось о публикации промежуточных итогов испытаний вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной центром «Вектор»: антитела IgG к COVID на 42-й день после прививки выявили у 79% добровольцев.