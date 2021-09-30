Кабмин предложил запретить вылов дельфинов и китов

Правительство России одобрило законопроект, согласно которому запрещается промышленный и прибрежный вылов китов, дельфинов и морских свиней. Об этом говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

Отмечается, что данное решение принято 29 сентября. Скоро законопроект будет внесён в Государственную думу.

Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты РФ» и внести его в Госдуму в установленном порядке, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Госдуме готовится к первому чтению законопроект о запрете вылова дельфинов, касаток и тюленей для пополнения океанариумов и дельфинариев. Автором законопроекта стала депутат ГД Светлана Бессараб.

Во многих странах шоу с участием дельфинов и других морских животных являются незаконными, тогда как этот бизнес процветает в крупнейших городах России. При этом условия содержания водных обитателей чаще всего далеки от совершенства — обычно это маленькие бассейны или и вовсе цистерны, отметила парламентарий.

Примечательно, что Россия поставляет животных и в китайские океанариумы. Как следует из данных Фонда защиты китов, каждый год в КНР продают около сотни животных, при этом одна особь может стоить до $2 млн. Светлана Бессараб подчёркивает, что большинство стран запретило вылов китообразных по морально-этическим соображениям.