В Роспотребнадзоре посчитали регионы с тяжёлой эпидемиологической ситуацией

https://static.news.ru/photo/3be9a3d4-98f1-11ea-b000-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологическая ситуация в подавляющем большинстве российских регионов является стабильной.

В эфире телеканала «Россия 24» Попова отметила , что есть ряд субъектов, эпидемиологическая ситуация в которых осложнена «в результате вспышек или ярких нарушений режима». Глава Роспотребнадзора сообщила, что таких регионов в стране не более семи.

В России по состоянию на 18 мая выявлено 281 918 случаев коронавирусной инфекции при 2642 летальных исходах. Больше всего заражений отмечено в Москве — 142 824.

Как передавал NEWS.ru, столица России на протяжении трёх дней подряд удовлетворяет требованиям Роспотребнадзора для перехода ко второму этапу снятия ограничений, введённых в связи с пандемией. Коэффициент распространения коронавируса в Москве снизился до 0,73.