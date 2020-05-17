В Роспотребнадзоре посчитали регионы с тяжёлой эпидемиологической ситуацией

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологическая ситуация в подавляющем большинстве российских регионов является стабильной.
В эфире телеканала «Россия 24» Попова
В России по состоянию на 18 мая выявлено 281 918 случаев коронавирусной инфекции при 2642 летальных исходах. Больше всего заражений отмечено в Москве — 142 824.
Как передавал NEWS.ru, столица России на протяжении трёх дней подряд удовлетворяет требованиям Роспотребнадзора для перехода ко второму этапу снятия ограничений, введённых в связи с пандемией. Коэффициент распространения коронавируса в Москве снизился до 0,73.
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