В Роспотребнадзоре подготовили рекомендации по работе в библиотеках

https://static.news.ru/photo/07f94668-b52c-11ea-882e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты Роспотребнадзора на основании поступивших от Минкультуры РФ предложений подготовили ряд рекомендаций по профилактике в российских библиотеках коронавирусной инфекции нового типа после возобновления работы.

В документе описываются как рабочие моменты, так и правила безопасности. Роспотребнадзор порекомендовал выдавать книги посетителям учреждений, обходясь без личного контакта. Этого можно добиться с помощью внедрения сервиса предварительного заказа. Подтверждение от получателя будет приходить онлайн.

Возвращённые книги, согласно рекомендациям, должны храниться на специально отведённых полках и столах. По возможности их стоит складировать в отдельном помещении. Издания можно использовать вновь спустя пять дней.

Кроме того, посетители должны допускаться в библиотеки только в гигиенических масках. Учреждениям порекомендовали организовать получение гостями библиотеки как средств индивидуальной защиты, так и салфеток для обработки поверхностей и инвентаря.

Исключается проведение в помещениях библиотеки массовых мероприятий. Все проводимые мероприятия организовываются с учётом настоящих рекомендаций, — приводит сообщение от Роспотребнадзора ТАСС.

Другие виды деятельности, в том числе торговля и питание, смогут осуществляться только после соответствующего разрешения от главы региона, в котором находится библиотека. Его решение сможет возобновить выполнение указанной работы с учётом требований и рекомендаций, которые были разработаны в условиях риска распространения коронавируса.

Как ранее передавал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новом этапе снятия введённых из-за коронавируса ограничений. С 23 июня на территории города откроются рестораны и фитнес-клубы.

Кроме того, начнут работу библиотеки, детские сады и речные трамваи, ходящие по Москве-реке.

В Санкт-Петербурге жителям города разрешили посещать библиотеки и научные учреждения с 15 июня.