В Роспотребнадзоре объяснили, как отличить коронавирус от гриппа

Коронавирус и грипп относятся к острым респираторным инфекциям, однако их отличие состоит в том, что грипп в большей степени поражает верхние дыхательные пути, а COVID-19 ударяет по лёгким и капиллярам.
По её словам, при коронавирусе состояние пациента резко может измениться с удовлетворительного на тяжёлое.
Коронавирус опасен как раз тем, что состояние больного ухудшается очень резко при переходе вируса из верхних дыхательных путей в нижние, — пояснила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
Врач отметила, чтоCOVID-19 обладает более длительным инкубационным периодом, чем грипп.
В России, согласно последним данным, 198,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 31 тысячи человек, умерли — 1,8 тысячи. В мире около 4 млн инфицированных, более 274 тысяч умерли, более 1,3 млн выздоровели.
Ранее NEWS.ru писал, что коэффициент распространения коронавируса в России снизился до минимального значения с начала пандемии — 1,06. В Москве этот показатель находится чуть ниже среднероссийской отметки.
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