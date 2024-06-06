В Рособрнадзоре озвучили условие для отмены ЕГЭ в России Рособрнадзор готов обсуждать отмену ЕГЭ при наличии понятной альтернативы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рособрнадзор готов обсуждать отказ от ЕГЭ только в случае объективной и понятной альтернативы, сообщил ТАСС глава ведомства Анзор Музаев на полях ПМЭФ. По его словам, модель Единого государственного экзамена постоянно совершенствуется.

Рособрнадзор открыт к конструктивным предложениям, мы готовы обсуждать альтернативу ЕГЭ, но только если будет предложена рабочая схема, объективный и понятный экзамен, — уточнил глава Рособрнадзора.

Ранее сообщалось, что депутаты ГД от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесут в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов. Он может вступить в силу с 1 января 2025 года. Уточняется, что результаты ЕГЭ, полученные до вступления в силу этого закона, будут действительны четыре года после сдачи. Вузы смогут их принимать в качестве вступительных испытаний при приеме на программы бакалавриата и специалитета.

До этого вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в беседе с NEWS.ru заявил, что региональным «самодурам» следует прекратить излишне ярые обыски детей перед сдачей ЕГЭ. Он уточнил, что в этом году экзамены в школах спровоцировали целую эпидемию бесправия, произошла разбалансировка вертикали системы образования.