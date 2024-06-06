В России могут отменить ЕГЭ В Госдуму внесут законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных экзаменов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутаты ГД от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесут в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов, передает РИА Новости. Он может вступить в силу с 1 января 2025 года.

Законопроектом вносятся изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», согласно которым ЕГЭ заменяется на проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственных экзаменов, — говорится в пояснительной записке.

Уточняется, что результаты ЕГЭ, полученные до вступления в силу этого закона, будут действительны четыре года после сдачи. Вузы смогут их принимать в качестве вступительных испытаний при приеме на программы бакалавриата и специалитета.

Ранее в ряде регионов России произошли скандальные ситуации с досмотрами детей перед экзаменами: по словам школьников, их заставляли поднимать одежду. На это вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в беседе с NEWS.ru заявил, что региональным «самодурам» следует прекратить излишне ярые обыски детей перед сдачей ЕГЭ. Он уточнил, что в этом году экзамены в школах спровоцировали целую эпидемию бесправия, произошла разбалансировка вертикали системы образования.

Глава СПЧ Валерий Фадеев в свою очередь сказал, что пусть лучше кто-то спишет на ЕГЭ, чем все пострадают от недостойного обращения. Фадеев назвал происходящее безобразием и отметил, что речь идет о различных регионах России.