В СПЧ озвучили мнение насчет скандальных досмотров перед ЕГЭ Глава СПЧ Фадеев: пусть лучше кто-то спишет на ЕГЭ, чем все пострадают

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валерий Фадеев

Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что пусть лучше кто-то спишет на ЕГЭ, чем все пострадают от недостойного обращения. Так он в Telegram-канале прокомментировал скандальные ситуации с досмотрами перед экзаменами. Фадеев назвал происходящее безобразием и отметил, что речь идет о различных регионах России.

С началом ЕГЭ множатся дикие истории о досмотрах школьников перед экзаменом. Унизительные проверки доходят до снятия нижнего белья перед рамками и съема дверей в школьных туалетах, — возмутился глава СПЧ.

По его словам, технологии досмотра работают в аэропортах, на массовых мероприятиях, стадионах. Однако это происходит без скандалов. В школах, добавил Фадеев, наблюдается «крайняя степень недоверия к детям», которая унижает и учеников, и учителей, и самих охранников.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обнародовала скриншоты, где ученицы воронежской школы пожаловались на раздевание перед ЕГЭ. По словам школьниц, организаторы этого мероприятия даже не отвели их в туалет. Действия досматривающих видели учителя как женского, так и мужского пола, утверждали выпускницы.

Мизулина назвала подобные досмотры незаконными. Глава Лиги безопасного интернета подчеркнула, что педагоги обязаны уважать честь и достоинство учеников.