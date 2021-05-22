В Роскачестве рассказали, как выбрать солнцезащитный крем

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Специалисты Роскачества подготовили ряд рекомендаций по выбору солнцезащитного крема. Так, эксперты советуют отказаться от косметических продуктов такого рода, если они содержат в себе масла цитрусовых, говорится на сайте организации.

Лучше не покупать кремы с эфирными маслами цитрусовых, так как они повышают чувствительность к солнцу, — говорится в сообщении ведомства.

Специалисты также советуют жителям северных городов, которые проводят на солнце малое количество времени, выбирать для себя средства с химическими фильтрами. Они более лёгкие, поэтому крем не будет доставлять дискомфорта. Жителям же южных городов рекомендуется использовать кремы со смешанными фильтрами (химические и физические), так как это даст дополнительную защиту.

Людям, которые едут в страны с жарким климатом или имеют от природы светлую, склонную к ожогам кожу, в Роскачестве посоветовали выбирать крем только на физических фильтрах (с оксидом цинка — он даёт полную защиту от лучей типа А и В). Там отметили, что если невозможно приобрести косметическое средство только с безопасными фильтрами, то стоит взять тот продукт, в составе которого эти вещества стоят на последних местах.

Кроме того, специалисты рекомендуют брать водостойкие кремы, чтобы кожа была защищена и в воде, и при случайном касании. В составе таких средств обычно присутствует пчелиный воск, который обозначается на упаковке как beeswax/cera alba, wax, microcrystalline wax.

Наносить средство нужно за 15 минут до выхода на солнце, чтобы оно успело впитаться. При сильной жаре обновлять крем на коже нужно каждые два часа.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на Урале и в Поволжье продлится период сильной жары с температурой до +37 градусов. По его словам, весьма высоки риски природных пожаров.