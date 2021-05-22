Синоптик предупредил о «несусветной жаре» в ряде регионов РФ

https://static.news.ru/photo/b474917e-bc0e-11eb-9d7c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на Урале и в Поволжье продлится период сильной жары с температурой до +37 градусов. По его словам, весьма высоки риски природных пожаров, сообщает РИА Новости.

В Поволжье и на Урале температура значительно выше нормы держится более двух недель. Сохранится она и в ближайшие пять дней.

Только такая несусветно жаркая погода будет на востоке Европейской России: в Поволжье, на Урале, на юге Западной Сибири. Там температуры будут выше нормы на 8–12 градусов, даже 13 градусов, — пояснил учёный.

Аномальная жара будет наблюдаться в Свердловской и Оренбургской областях, а также в Пермском крае.

В Челябинской области сильная жара, температура днём +36–37 градусов... В Курганской области на 7 градусов и более выше нормы. В Тюменской и Омской области на 10 градусов выше нормы. В Омской области сильная жара, +36 градусов и выше. В Екатеринбурге будет 30 градусов и выше, — отметил Вильфанд.

Он добавил, что 22 мая сразу в нескольких городах Поволжья были побиты рекорды температуры. В Уфе новый рекорд составил 31,6 градуса, в Оренбурге — 32,2 градуса, в Самаре — 33,1 градуса.

Ранее стало известно, что аномальная для мая жара в нескольких российских регионах приведёт к массовым лесным пожарам летом. Об этом сообщил специалист по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов. Он заявил, что леса «не могут быстро перестроиться» к 30-градусной жаре в конце весны.