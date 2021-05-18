Россиян предупредили о климатических бедствиях из-за аномальной погоды

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Аномальная для мая жара в нескольких российских регионах приведёт к массовым лесным пожарам летом. Об этом в беседе с URA.RU сообщил специалист по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов.

Он заявил, что леса «не могут быстро перестроиться» к 30-градусной жаре в конце весны. По его словам, сосны и ели выросли в прежних климатических условиях и не успевают адаптироваться под новые.

Глобальное потепление делает климат жарче, более сухим и поэтому лесные пожары стали таким бедствием стихийным, — цитирует его агентство

Он добавил, что из-за высоких летних температур в мае начали раньше цвести различные растения, а в апреле — летать майские жуки.

С ним согласна климатолог и кандидат географических наук Екатерина Пестрякова. По её словам, если такая тенденция в погоде сохранится, то стоит ждать массовых лесных пожаров, которые из-за высоких температур будут возникать буквально «от стёклышек» на солнце в лесу.

Ранее стало известно, что тёплая погода захватит всю европейскую часть России ко вторнику, 18 мая. Очаг тепла сохранится в Уральском и Приволжском федеральных округах, а со вторника тепло придёт в Центральный федеральный округ.