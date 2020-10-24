В РФ детям, чьи родители не платят алименты, дополнительно окажут поддержку

Правительство России до 1 августа 2021 года представит предложения о дополнительной поддержке детей, родители которых не платят алименты.
Соответствующее распоряжение сделал российский президент Владимир Путин, говорится в перечне поручений по итогам расширенного заседания президиума Госсовета. Глава государства при этом подчеркнул, что предложения должны предусматривать сохранение мер административной и уголовной ответственности лиц, которые уклоняются от уплаты алиментов.
С учетом ранее данных поручений представить предложения об оказании дополнительной адресной социальной поддержки детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, — говорится в документе.
Срок выполнения распоряжения президента — 1 августа 2021 года,
Ранее NEWS.ru писал о том, что должники по алиментам будут теперь лишены отсрочки от армии как родители малолетних детей. Соответствующий законопроект будет рассмотрен в Госдуме в осеннюю сессию.