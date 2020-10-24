В РФ детям, чьи родители не платят алименты, дополнительно окажут поддержку

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В Русской православной церкви выступили против введения QR-кодов для посещения храмов по аналогии с системой чекина, введённой для столичных клубов и баров.

Храмы и развлекательные учреждения являются разными по природе, и системы безопасности одних не могут быть применены по отношению к другим. Приход — это заведомо более связное между собой сообщество людей,...