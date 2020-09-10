Должников по алиментам лишат отсрочки от армии

https://static.news.ru/photo/ac1a6a5e-f3c2-11ea-b948-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Должники по алиментам будут теперь лишены отсрочки от армии как родители малолетних детей. Соответствующий законопроект будет рассмотрен в Госдуме в осеннюю сессию.

В документе говорится, что россияне в случае неисполнения своих финансовых обязательств могут лишиться права на отсрочку от службы в рядах российской армии. Авторы документа отмечают, что в настоящее время нормы закона сформулированы так, что родители малолетних детей, которые даже уже не состоят в браке и не платят алименты, могут воспользоваться правом отсрочки, сообщает «Парламентская газета».

Новый законопроект предполагает, что военкоматы будут делать запросы судебным приставам, а те в двухнедельный срок будут отвечать, имеется ли в отношении должника исполнительное производство.

До этого платить алименты за родителей-должников хотели обязать государство и даже планировали создать алиментный фонд. На сегодня сумма задолженности россиян по алиментам составляет 152 млрд рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутаты внесли в Госдуму законопроект, возлагающий на родителей обязанность по содержанию детей до получения ими общего образования. Инициатива обусловлена тем, что нередко ребёнок достигает совершеннолетия во время обучения в 10–11-х классах школы.