Выплату алиментов могут продлить до конца обучения ребёнка в школе

https://static.news.ru/photo/e2ef5a10-cbfb-11ea-802f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, возлагающий на родителей обязанность по содержанию детей до получения ими общего образования. Инициатива обусловлена тем, что нередко ребёнок достигает совершеннолетия во время обучения в 10–11-х классах школы.

Документом (993413-7) предлагается распространить обязанность родителей содержать своего совершеннолетнего ребёнка, в том числе в виде выплаты алиментов, на трудоспособных детей до получения ими общего образования, — сообщает «Интерфакс».

Согласно действующим нормам Семейного кодекса РФ, совершеннолетние дети могут рассчитывать на получение алиментов от родителей только в случае нетрудоспособности. Однако формально трудоспособные школьники не могут совмещать учёбу с работой.

Как писал NEWS.ru, уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова предложила создать реестр неплательщиков алиментов, чтобы ужесточить ответственность за неисполнение обязательств. Включение должника в реестр будет нести за собой определённые ограничения и санкции. Создание реестра омбудсмен считает ещё одним способом решения проблемы с невыплатой алиментов, проблема которой сейчас является одной из самых острых.