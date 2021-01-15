В РФ число выздоровевших от COVID-19 пятый день превышает число заражённых

https://static.news.ru/photo/f92131d0-57d5-11eb-ad3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В России число выздоровевших от коронавирусной инфекции за последние сутки возросло на 27 311 человек. Общее число вылечившихся в стране достигло 2 936 991.

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с вирусом. Новых случаев заражения за минувшие сутки зафиксировано 24 092. Таким образом, уже пятый день подряд в стране выписывают больше вылечившихся, чем выявляют новых случаев заболевания. Всего заболевших — 3 544 623 человека. Жертвами COVID-19 стали 590 пациентов, с начала пандемии зарегистрировано 65 085 летальных исходов.

Ранее учёные подсчитали, что общее количество заражённых коронавирусом по всему миру за ближайшие два месяца может увеличиться с 92 млн до 170 млн человек. При этом к началу марта число жертв пандемии грозит вырасти до 5 млн, считают учёные.

Директор противочумного института «Микроб», микробиолог Владимир Кутырев заявил, что 3,7% из всего числа заражённых коронавирусом россиян переносят COVID-19 в тяжёлой форме. По словам Кутырева, среди больных коронавирусной инфекцией в РФ 57% женщин (средний возраст 47,2 года). В группе пациентов-мужчин средний возраст составляет 43,8 года. По его словам, снижения заболеваемости в России можно ожидать после февраля, писал NEWS.ru.