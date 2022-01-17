В РЭО опровергли связь песни Шнурова с проверкой в Петербурге

Сотрудники Российского экологического оператора (РЭО) видели новый клип Сергея Шнурова о мусоре в Санкт-Петербурге, но утверждают, что проверки начали ещё до выхода песни. Об этом NEWS.ru рассказали в пресс-службе РЭО. Там отметили, что реагируют на жалобы жителей города.

Мы ценим неравнодушие и внимание Сергея Шнурова к проблеме с вывозом отходов и ситуации с экологией, но контролировать и мониторить ситуацию в Петербурге мы начали с начала года. Непосредственно выезжать на место и проверять, вывозят отходы или нет, мы начали 13 января, — сообщили в компании.

В Российском экологическом операторе обратили внимание на наплыв жалоб о невывозе отходов в Петербурге — люди сообщают о стихийных свалках и нерегулярном вывозе отходов. Там отметили низкую подготовку города к переходу на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

После этого в Telegram распространилась информация о проверках оператора после песни Сергея Шнурова. Композиция музыканта «Пока так» и клип на неё были опубликованы 16 января. За день ролик на YouTube набрал 1 млн просмотров. В клипе солист «Ленинграда» неоднократно упоминает губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Также он вспоминает мем «лопата Беглова», который отсылает к предвыборной кампании главы города, когда политик отчитывал чиновников за плохо убранный город.

Ранее эксперт Международного социально-экологического союза Игорь Шкрадюк заявил, что, отказавшись от применения химических реагентов, власти Санкт-Петербурга не внесли никаких изменений в технологию уборки улиц, лишь замедлив её. По его мнению, Северной столице необходима модернизация системы коммунального хозяйства.