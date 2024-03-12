«В рамку и на холодильник»: составлен список лучших белковых продуктов Диетолог Войт: быстрее всего усваивается яичный белок, а также креветки и курица

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лучшими продуктами в плане усвоения белка являются: куриные мясо и яйца (также перепелиные), креветки и кальмары, рассказала NEWS.ru диетолог Кристина Войт. Эксперт отметила, что также подойдут белая раба, кролик и красное мясо. По ее словам, людям, следящим за питанием, данный список можно «вставить в рамку и на холодильник».

Куриный белок, перепелиные яйца, куриные яйца, креветки, кальмары. Далее идут белая рыба, кролик, красное мясо. Список можно вставить в рамку и на холодильник. Если есть проблемы с ЖКТ, то красное мясо и растительный белок будет тяжелее усваивается, — добавила Войт.

Диетолог Елена Соломатина ранее заявила, что устрицы могут улучшить репродуктивную функцию у мужчин, так как повышают фертильность сперматозоидов. Она пояснила, что в данном продукте содержится много цинка. Однако эксперт предупредила, что частое употребление в пищу моллюсков может привести к белковому отравлению.

Она добавила, что мужской фертильности также способствует содержащийся в устрицах селен. Однако частое употребление в пищу моллюсков может привести к белковому отравлению, предупредила Соломатина. Вместе с тем диетолог напомнила, что из-за высокого содержания влаги и белка устрицы быстро портятся.