Назван продукт, который повышает репродуктивную функцию у мужчин Диетолог Соломатина: устрицы улучшают репродуктивную функцию у мужчин

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Устрицы могут улучшить репродуктивную функцию у мужчин, так как повышают фертильность сперматозоидов, рассказала диетолог Елена Соломатина. По ее словам, которые приводит «Говорит Москва», это связано с тем, что в данном продукте содержится много цинка.

Там мало жира, белок, цинк. <..> Сперматозоиды не вырабатываются без цинка, — заявила Соломатина.

Она добавила, что мужской фертильности также способствует содержащийся в устрицах селен. Однако частое употребление в пищу моллюсков может привести к белковому отравлению, предупредила Соломатина. Вместе с тем диетолог напомнила, что из-за высокого содержания влаги и белка устрицы быстро портятся.

Ранее преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов сообщил, что употребление шампанского пагубно влияет на репродуктивную систему мужчин. По его словам, этот алкогольный напиток приводит к дегенерации сосудов и нарушает кровообращение в половых органах, что вызывает сокращение выработки сперматозоидов.

Умнов также указывал, что употребление пива грозит мужчинам бесплодием и импотенцией. Причина заключается в наличии в напитке солей тяжелых металлов. Медик отметил, что проблемы также могут возникать и у женщин. Кроме этого, у мужской половины населения начинают активнее вырабатываться эстрогены.