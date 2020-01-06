https://static.news.ru/photo/1e2cdd30-31f8-11ea-a6cd-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После поступления жалоб по поводу съёмок художественного фильма «Матильда» была проведена проверка, в результате которой не было выявлено никаких нарушений. Об этом журналистам 8 января сообщили представители прокуратуры Санкт-Петербурга.

Обращение в органы правопорядка поступило от депутата Государственной думы РФ Натальи Поклонской. В прокуратуре отметили, что реакция на заявление от парламентария является обязательной в соответствии с требованиями федерального законодательства.

Была организована проверка, по итогам которой не выявлено каких-либо нарушений, о чём были своевременно уведомлены как заявительница, так и ряд представителей журналистского сообщества, проявившие интерес к этой тематике, — приводит РИА Новости сообщение от прокуратуры Санкт-Петербурга.

Как ранее писал NEWS.ru, Поклонская заявила, что в истории с фильмом «Матильда» Алексея Учителя она вела себя неверно.