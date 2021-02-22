В правительство направили предложения о досрочной пенсии россиян

https://static.news.ru/photo/037e0640-75d0-11eb-9d94-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство труда и социальной защиты России направило в правительство проект постановления о досрочной пенсии для ряда работников.

Документом предусмотрено включение в стаж, дающий право на досрочную пенсию, периодов профобучения и дополнительного профессионального образования работников. Это касается и курсов повышения квалификации, во время которых за специалистами сохраняются рабочие места и заработная плата, передаёт РИА Новости.

Уточняется, что сейчас в стаж работы, дающий право на досрочную пенсию, включаются периоды работы, которая выполняется постоянно в течение полного рабочего дня. При этом в стаж включаются периоды временной нетрудоспособности, отпусков, периоды перевода беременной женщины на работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов.

Ранее доктор юридических наук и профессор кафедры трудового права Высшей школы экономики Марина Буянова заявила, что даже при наличии трудового стажа в 25 лет россияне не имеют права выходить на пенсию раньше срока. Эксперт напомнила, что пенсионный стаж идёт у солдат-срочников, а также у женщин во время отпуска по уходу за ребёнком.

С коллегой согласился кандидат экономических наук и глава департамента социального развития аппарата Федерации независимых профсоюзов РФ Константин Добромыслов. Он объяснил, что для досрочного выхода на пенсию необходимо трудиться на вредных производствах. По его словам, в РФ большой спектр людей, которые пользуются льготным выходом на пенсию в связи с вредными и опасными климатическими условиями труда. Досрочно на пенсию можно выйти только по выслуге лет. Это актуально, например, для военных, медицинских работников и учителей, писал NEWS.ru.