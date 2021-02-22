Названа причина, по которой россияне не смогут досрочно уйти на пенсию

https://static.news.ru/photo/01950c90-75bf-11eb-a2eb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Даже при наличии трудового стажа в 25 лет россияне не имеют права выходить на пенсию раньше срока. Об этом сообщила доктор юридических наук и профессор кафедры трудового права Высшей школы экономики Марина Буянова.

Никогда не будет такого, чтобы человек смог выйти на пенсию, если не достиг пенсионного возраста, имея только большой стаж работы. Стаж, конечно, необходим, однако возраст всё равно указан в законе и должен быть соблюдён, — рассказала URA.RU эксперт.

Буянова напомнила, что пенсионный стаж идёт у солдатов-срочников, а также у женщин во время отпуска по уходу за ребёнком.

С коллегой согласен кандидат экономических наук и глава департамента социального развития аппарата Федерации независимых профсоюзов РФ Константин Добромыслов. Он объяснил, что для досрочного выхода на пенсию необходимо трудиться на вредных производствах.

В РФ большой спектр людей, которые пользуются льготным выходом на пенсию в связи с вредными и опасными климатическими условиями труда. Досрочно на пенсию можно выйти только по выслуге лет. Это актуально, например, для военных, медицинских работников и учителей, — отметил он.

Ранее в Минтруда предложили, чтобы списки работников, имеющих право выхода на досрочную пенсию, пополнились новыми категориями специалистов. При назначении пенсии в стаж хотят включать периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников. В эти периоды работников нет на своих местах, но за ними сохраняется зарплата. К тому же работодатели в это время отчисляют взносы на обязательное пенсионное страхование.

Изменения могут коснуться тех специалистов, которые постоянно проходят курсы повышения квалификации, необходимые для профессиональной деятельности. На данный момент эти периоды не входят в стаж, необходимый для получения пенсии.

До этого глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил предоставить возможность досрочного выхода на пенсию для сотрудников рудных компаний. Уточняется, что вопрос относится к финансированию из федерального бюджета, поэтому документ был отправлен на рассмотрение в правительство, писал NEWS.ru.