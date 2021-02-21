В Госдуме предложили ввести досрочные пенсии для работников рудных компаний

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Глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил предоставить возможность досрочного выхода на пенсию для сотрудников рудных компаний.

Депутаты нашей фракции подготовили специальный законопроект на эту тему. Государство должно изменить существующий порядок и предоставить возможность некоторым категориям работников рудных шахт получать досрочную пенсию, — приводит URA.RU выдержку из обращения Миронова.

Уточняется, что вопрос относится к финансированию из федерального бюджета, поэтому документ был отправлен на рассмотрение в правительство. Миронов считает, что в первую очередь возможность досрочного выхода на пенсию должна быть предоставлена газосварщикам. Он отметил, что неоднократно поступали жалобы на эту недоработку, так как ежемесячные надбавки к пенсии в настоящее время предусмотрены только для шахтёров угольной промышленности.

Как сообщал NEWS.ru, правительство России приняло проект постановления, который предусматривает новые правила направления средств материнского капитала на формирование накопительной пенсии граждан.