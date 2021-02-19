Неиспользованный маткапитал направят в накопительную часть пенсии

Кабмин РФ принял проект постановления, который предусматривает новые правила направления средств материнского капитала на формирование накопительной пенсии граждан.
Постановление предполагает внесение изменений в Положение о министерстве труда и защиты, которые предоставят Минтруду полномочия по изменению правил перераспределения средств неиспользованного маткапитала,
17 февраля российское правительство приняло проект постановления по данному вопросу.
Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос о допущении использования маткапитала для ремонта квартиры или дома. С предложением обратился лидер думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
15 февраля стало известно, что депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о выплатах материнского капитала на третьего ребёнка и последующих детей в регионах с низкой рождаемостью, если семья прежде не воспользовалась этой мерой поддержки.