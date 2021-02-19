Неиспользованный маткапитал направят в накопительную часть пенсии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исследование показало, что только 13% россиян считают, что сдерживание цен на продукты дало свои плоды. Большинство полагает, что инициатива оказалась недостаточно эффективной.

Так, 69% опрошенных не заметили сдерживания роста стоимости продовольственных продуктов. Люди отмечали, что «заморозка оказалась фиктивной», «цены были зафиксированы на максимальном уровне уже после подорожания», а также опасались, что такие...