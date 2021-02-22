Минтруд внёс ещё одно условие для выхода на досрочную пенсию

https://static.news.ru/photo/7539d80e-7580-11eb-b804-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Списки работников, имеющих право выхода на досрочную пенсию, пополнились новыми категориями работников. Теперь при назначении пенсии в стаж будут включаться периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников.

В эти периоды работников нет на своих местах, но за ними сохраняется зарплата. К тому же, работодатели в это время отчисляют взносы на обязательное пенсионное страхование. Соответствующий проект постановления разработало Минтруда, сообщает «РГ».

Предлагается включать в списки, дающие право на досрочную пенсию, периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников, являющихся условием выполнения работниками определённых видов деятельности, — говорится в документе.

Изменения коснутся тех работников, которые постоянно проходят курсы повышения квалификации, необходимые для профессиональной деятельности. На данный момент эти периоды не входят в стаж, необходимый для получения пенсии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил предоставить возможность досрочного выхода на пенсию для сотрудников рудных компаний. Уточняется, что вопрос относится к финансированию из федерального бюджета, поэтому документ был отправлен на рассмотрение в правительство.