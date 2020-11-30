В правительстве заявили о сокращении числа детей-сирот в России

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Количество детей-сирот в России с начала 2018 года сократилось на 15% — с 50 до 42 тысяч. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Речь идёт о детях, сведениях о которых содержатся в государственном банке данных. По словам Голиковой, за девять месяцев текущего года в регионах выявлено 30,6 тысячи детей-сирот. Это на 13% меньше показателя за аналогичный период 2019 года , сообщает ТАСС.

Вице-премьер также отметила, что в России разработан проект закона об установлении понятия сопровождения в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Документ в настоящее время находится на межведомственном согласовании. Голикова пояснила, что сопровождение подразумевает различные виды помощи выпускникам детских домов и интернатов, а также опекунам и попечителям, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство выделило в сентябре дополнительные 2,3 млрд рублей на жильё для детей-сирот. Субсидии предназначены 10 регионам с непростой экономической ситуацией. Средства получат Алтай и Алтайский край, Адыгея, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тува, Курганская и Псковская области, а также Чувашская Республика. Благодаря помощи властей жильём могут быть обеспечены около 1,5 тысячи детей.