В Подмосковье разрешили посещать православные храмы

https://static.news.ru/photo/cb3f2e10-a35e-11ea-8ba9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Верующие смогут принимать участие в богослужениях на улице и посещать храмы Русской православной церкви (РПЦ) во внебогослужебное время. Об этом заявил воскресенье патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

На проповеди в Новодевичьем монастыре, текст которой размещён на сайте Московской епархии, он рассказал, что о первом этапе снятия ограничительных мероприятий в связи с эпидемией COVID-19 ему сообщила главный государственный санитарный врач Подмосковья.

7 июня, в праздник Святой Троицы, митрополит проведёт службу на соборной площади Коломны в присутствии прихожан, которые «истомились по совместной молитве».

Согласно этому решению, нашим верующим разрешается посещать храмы на территории Московской области в небогослужебное время, а богослужения мы можем совершать на воздухе, около наших храмов, при соблюдении всех санитарных предписаний, — сказал он во время проповеди, текст которой размещен на сайте Московской епархии.

Очень рад, что Господь внял нашим молитвам, нашему терпению и смирению, и что теперь в храмах и обителях Московской епархии мы вновь будем молиться вместе с нашими прихожанами, — сказал митрополит.

С 13 апреля богослужения в храмах Москвы и Подмосковья проводятся без участия прихожан. Позже эти ограничения были продлены до особого распоряжения священноначалия. Такие меры ввели во многих епархиях РПЦ.

Как писал NEWS.ru, ранее в Госдуме оценили план Роспотребнадзора по открытию храмов.