В Перми пешехода убило дорожным знаком

В Перми пешеход получил смертельную травму в результате падения на него дорожного знака, сбитого во время ДТП. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте главка МВД по Пермскому краю.

Авария произошла на улице Куйбышева. Грузовой автомобиль Mercedes из-за несоблюдения дистанции столкнулся с остановившимися перед пешеходным переходом Chevrolet Lacetti и LADA Largus. В результате последний автомобиль сбил стоящий справа по ходу движения знак «Пешеходный переход».

Знак упал на двух человек, которые готовились переходить дорогу. В итоге 53-летний мужчина был травмирован смертельно, а 51-летнюю женщину доставили в больницу с травмой ноги. Кроме того, был госпитализирован водитель LADA.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека).

Ранее сообщалось, что в центре Москвы такси врезалось в столб и задело пешеходов. Пострадавшие получили незначительные травмы, поэтому госпитализация им не потребовалась.