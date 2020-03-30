https://static.news.ru/photo/146f1366-729f-11ea-837c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

В оперштабе Москвы разъяснили, есть ли у столичного мэра Сергея Собянина полномочия ограничивать передвижение граждан во время пандемии коронавируса.

Согласно информации, опубликованной на сайте градоначальника, введённый им в городе режим повышенной готовности предусмотрен федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Таким образом, в случае объявления такого режима власти Москвы могут вводить подобные ограничения и применять меры реагирования для предотвращения усугубления ситуации.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на сайте мэра Москвы появился перечень самых популярных вопросов жителей столицы о принятых властями мерах по предотвращению распространения коронавируса и ответы на них.