В ОНК отреагировали на «роскошный ужин» Ефремова в СИЗО

https://static.news.ru/photo/a353d06e-1914-11eb-a602-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дополнительное питание заключённые могут заказывать, но не из ресторана, а из специального магазина ФСИН. Так в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) прокомментировали сообщения СМИ о том, что актёр Михаил Ефремов содержится в ВИП-камере и заказывает для сокамерников гуся с яблоками.

В ОНК отметили, что заказать дополнительные блюда имеет право любой из содержащихся в СИЗО при наличии средств. Кроме того, родственники заключённых могут организовать доставку пищи, в том числе и «гуся с яблоками».

Он есть в каталоге этого интернет-магазина. Каждый может в этом убедиться на сайте ФГУП «Калужское», — цитирует RT члена ОНК.

По его словам, Ефремов содержится на общих условиях в четырёхместной камере с двумя сокамерниками. В камере есть холодильник, телевизор, общий санузел.

Михаил Ефремов, находясь за рулём в нетрезвом состоянии, 8 июня в центре Москвы выехал на встречную полосу и на большой скорости врезался в курьерский автомобиль. Водитель-курьер был госпитализирован с тяжёлыми травмами и вскоре скончался в больнице. По решению суда Ефремов получил 8 лет тюрьмы, но 22 октября Мосгорсуд смягчил приговор до 7,5 года колонии общего режима.

Как писал NEWS.ru ранее, экс-адвокат Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП Андрей Алёшкин опубликовал проект письма актёра в адрес семьи погибшего Сергея Захарова. Планировалось заключить мировое соглашение между сторонами. Проект письма обсуждался с адвокатом потерпевших Александром Добровинским.