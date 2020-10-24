Бывший адвокат Ефремова опубликовал проект письма актёра к семье Захарова

Экс-адвокат Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП Андрей Алёшкин опубликовал проект письма актёра в адрес семьи погибшего Сергея Захарова.
Планировалось заключить мировое соглашение между сторонами. Проект письма обсуждался с адвокатом потерпевших Александром Добровинским, но затем «переговоры были прерваны», отметил адвокат.
Я знаю, что унижал вас перед всей страной, и я готов просить прощения на глазах у всей страны, — говорится в письме.
Текст заканчивается словами: «Простите меня, Бога ради!».
Во время процесса супруга Ефремова Софья отказалась от предложения примирения с потерпевшими. Она заподозрила Алёшкина в сговоре с Добровинским, который заявлял о переговорах о примирении.18 октября семья артиста прекратила эти переговоры.
Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов на своём Jeep Grand Cherokee врезался в автомобиль Lada курьерской службы. Его водитель Сергей Захаров скончался в реанимации. Ефремов в момент ДТП был под воздействием алкоголя и наркотиков. Артиста признали виновным в смертельном ДТП. Его приговорили к восьми годам лишения свободы, позже Мосгорсуд сократил ему срок заключения до семи лет и шести месяцев.
Как писал NEWS.ru, Ефремов готов возместить убытки курьерской компании, чей грузовик был разбит в ДТП. Также артист намерен помочь семье погибшего, а также поставить Сергею Захарову памятник.