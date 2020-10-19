Родные Ефремова отказались от переговоров о примирении

https://static.news.ru/photo/b209c192-1241-11eb-94ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Семья актёра Михаила Ефремова, осуждённого за смертельное ДТП, отказалась от переговоров по примирению с потерпевшими, заявил их адвокат Александр Добровинский.

Мы были готовы обсуждать этот вопрос. Мне звонил на прошлой неделе адвокат Андрей Алёшкин, который, по крайней мере на тот момент, был защитником Михаила Ефремова. Мы очень долго говорили, обсуждали возможность того, что можно сделать для максимального снижения наказания Ефремову. Мы готовы были сделать всё, чтобы это произошло, — поделился юрист.

Переговоры продолжались до 18 октября, а потом были прекращены по инициативе семьи артиста, передаёт ТАСС.

Михаила Ефремова признали виновным в нарушении ПДД, которое повлекло смерть человека и было совершено в состоянии опьянения (пункт «а» части 4 статьи 264 УК). Он был приговорён к восьми годам лишения свободы и взят под стражу в зале суда.

Поздно вечером 8 июня на Смоленской площади он врезался в курьерский фургон. Водитель Сергей Захаров от полученных травм умер в реанимации. По свидетельствам очевидцев, актёр был сильно пьян.

Как писал NEWS.ru ранее, старший сын Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, полностью получил от него компенсацию. Виталий получил 200 тыс. рублей ещё до вынесения приговора, позже суд назначил ему компенсацию в 800 тыс. рублей, которую Ефремов ему тоже выплатил в полном объёме.