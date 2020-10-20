Жена Ефремова прервала общение с потерпевшими, заподозрив сговор адвокатов

https://static.news.ru/photo/aed50f2c-12aa-11eb-9770-fa163e074e61_660.jpg Софья Кругликова Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Супруга актёра Михаила Ефремова Софья отказалась от предложения о примирении с потерпевшими по делу о ДТП, заподозрив адвоката Андрея Алёшкина в сговоре с представителем потерпевшей стороны Александром Добровинским. Накануне последний рассказал, что они с коллегой по цеху вели переговоры о примирении с потерпевшими, но 18 октября 2020 года по инициативе семьи артиста они были прекращены.

Да, мы вели такую работу. Было удивлением, что было высказано некое недоверие, что между мною как защитником Михаила Олеговича и Добровинским есть некая договорённость, которой, естественно, на тот момент не было. И жена [Ефремова] Софья высказала на эту тему недоверие и прервала всяческие переговоры, — рассказал Алёшкин в беседе с ТАСС.

При этом он предположил, что подобная позиция вызвана не мнением жены фигуранта, а другого его защитника, которому не удалось договориться с Добровинским.

Ефремов был признан виновным по пункту «а» части 4 статьи 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека и совершённое в состоянии опьянения». Поздно вечером 8 июня на Смоленской площади артист врезался в курьерский фургон. Водитель Сергей Захаров от полученных травм умер в реанимации. По свидетельствам очевидцев, Ефремов был пьян.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 20 октября Мосгорсуд начнёт рассматривать апелляцию по делу Михаила Ефремова. Слушание дела в инстанции началось 5 августа 2020 года. Были допрошены несколько свидетелей и просмотрены видеозаписи с камер наблюдения. Пришедшие в суд свидетели обвинения и защиты давали противоречащие друг другу показания: первые утверждали, что видели Ефремова на водительском сиденье, последние говорили, что он сидел на пассажирском. Однако на видео свидетели защиты себя узнать не смогли.