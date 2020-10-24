Ефремов готов возместить убытки владельцам попавшего в ДТП грузовика

https://static.news.ru/photo/a3b8ae4a-1788-11eb-bfcd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Осуждённый за смертельное ДТП в центре Москвы актёр Михаил Ефремов готов возместить убытки компании, автомобиль которой попал в аварию на Смоленской площади. Об этом в разговоре с журналистами сообщил адвокат артиста Пётр Хархорин.

Юрист отметил, что защита рассчитывает на то, что кассационная инстанция снизит срок отбывания в заключении для Ефремова. Ранее Мосгорсуд смягчил приговор осуждённому на 8 лет за ДТП со смертельным исходом. Теперь ему назначено наказание в виде 7,5 года колонии общего режима.

Хархорин предположил, что наказание может смягчиться.

Ефремов готов компенсировать потери организации, которая владеет пострадавшим в ДТП автомобилем, — заявил адвокат в эфире телеканала «Москва 24».

Также сообщается, что артист намерен помочь семье погибшего, а самому водителю Сергею Захарову поставить памятник.

Михаил Ефремов, находясь за рулём в нетрезвом состоянии, 8 июня в центре Москвы выехал на встречную полосу и на большой скорости врезался в курьерский автомобиль. Водитель-курьер был госпитализирован с тяжёлыми травмами и вскоре скончался в больнице.

До объявления приговора Ефремов находился под домашним арестом. Из дома он опубликовал видео, на котором признал себя виноватым и попросил прощения у семьи погибшего, говоря о желании искупить свою вину. Позднее общественность была шокирована, когда в суде актёр отказался считать себя виновником происшествия. Суд приговорил его к восьми годам заключения. Ефремов после этого посетовал, что если бы не действия его экс-адвоката Эльмана Пашаева, решение могло бы быть мягче.

Как ранее писал NEWS.ru, семья водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП с артистом Михаилом Ефремовым, потребовала от него в гражданском иске 111 тысяч рублей. По мнению родственников, уже получивших по миллиону, теперь актёр должен компенсировать им затраты на похороны.