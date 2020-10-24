Семья погибшего снова требует денег от Ефремова

https://static.news.ru/photo/286f90fc-165a-11eb-a691-fa163e074e61_660.jpg Александр Добровинский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семья водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП с артистом Михаилом Ефремовым, потребовала от него в гражданском иске 111 тысяч рублей. По мнению родственников, уже получивших по миллиону, теперь актёр должен компенсировать им затраты на похороны.

Об этом адвокат потерпевших Александр Добровинский рассказал в эфире программы «Соловьёв.Live».

Мы подали иски на 3 миллиона 111 тысяч рублей. Объясню почему: моральный ущерб — по одному миллиону на каждого человека, а 111 тысяч — это прямые затраты на похороны, — пояснил защитник.

По его словам, Ефремов в СИЗО ознакомился с иском.

Трое потерпевших по делу уже получили от актёра по одному миллиону рублей компенсации, после чего адвокат Ефремова заявил, что вопрос с гражданским иском закрыт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Анастасия Ефремова, сестра актёра Михаила Ефремова, пожелала адвокату потерпевшей стороны Александру Добровинскому летального исхода от коронавируса. Она попросила силы небесные обрушить на защитника «ковид в самой тяжёлой летальной форме».