В нашей семье новый кумир — эта сочная курочка в яблоках сводит с ума!

В нашей семье новый кумир — эта сочная курочка в яблоках сводит с ума!

Курочка с яблоками стала настоящим хитом в нашем семейном меню. Нежное филе в сочетании с кисло-сладкими яблоками создает неповторимый вкус. Простое в приготовлении, но удивительно вкусное блюдо, от которого все в восторге.

Ингредиенты:

куриное филе — 400 г;

яблоки — 2 шт.;

лук — 1/2 шт.;

молоко — 70 мл;

помидор — 1 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

специи (перец, паприка, куркума) — по вкусу;

соль — по вкусу.

Приготовление:

Лук и курицу нарезать, обжарить 5–7 минут. Добавить очищенные и нарезанные яблоки, жарить еще 3 минуты. Переложить в форму для запекания. Смешать молоко с тертым помидором, чесноком и специями. Залить курицу соусом. Запекать 10 минут при 200°C.

Ароматная, сочная и нежная — такая курочка станет украшением любого стола. Попробуйте и убедитесь сами!

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