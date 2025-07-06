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06 июля 2025 в 09:43

В нашей семье новый кумир — эта сочная курочка в яблоках сводит с ума!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Курочка с яблоками стала настоящим хитом в нашем семейном меню. Нежное филе в сочетании с кисло-сладкими яблоками создает неповторимый вкус. Простое в приготовлении, но удивительно вкусное блюдо, от которого все в восторге.

Ингредиенты:

  • куриное филе — 400 г;
  • яблоки — 2 шт.;
  • лук — 1/2 шт.;
  • молоко — 70 мл;
  • помидор — 1 шт.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • специи (перец, паприка, куркума) — по вкусу;
  • соль — по вкусу.

Приготовление:

  1. Лук и курицу нарезать, обжарить 5–7 минут.
  2. Добавить очищенные и нарезанные яблоки, жарить еще 3 минуты.
  3. Переложить в форму для запекания.
  4. Смешать молоко с тертым помидором, чесноком и специями.
  5. Залить курицу соусом.
  6. Запекать 10 минут при 200°C.

Ароматная, сочная и нежная — такая курочка станет украшением любого стола. Попробуйте и убедитесь сами!

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

еда
курица
рецепты
яблоки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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