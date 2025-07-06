В нашей семье новый кумир — эта сочная курочка в яблоках сводит с ума!

Курочка с яблоками стала настоящим хитом в нашем семейном меню. Нежное филе в сочетании с кисло-сладкими яблоками создает неповторимый вкус. Простое в приготовлении, но удивительно вкусное блюдо, от которого все в восторге.
Ингредиенты:
- куриное филе — 400 г;
- яблоки — 2 шт.;
- лук — 1/2 шт.;
- молоко — 70 мл;
- помидор — 1 шт.;
- чеснок — 1 зубчик;
- специи (перец, паприка, куркума) — по вкусу;
- соль — по вкусу.
Приготовление:
- Лук и курицу нарезать, обжарить 5–7 минут.
- Добавить очищенные и нарезанные яблоки, жарить еще 3 минуты.
- Переложить в форму для запекания.
- Смешать молоко с тертым помидором, чесноком и специями.
- Залить курицу соусом.
- Запекать 10 минут при 200°C.
Ароматная, сочная и нежная — такая курочка станет украшением любого стола. Попробуйте и убедитесь сами!
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