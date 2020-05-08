В МВД предупредили о штрафах за нарушение самоизоляции в день Победы

https://static.news.ru/photo/c0d1b0e4-91b4-11ea-9812-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Нарушители самоизоляции в День Победы в Москве будут привлечены к административной ответственности. Об этом сообщили в столичном главке МВД. Там отметили, что россияне должны оставаться дома и не покидать квартиры без необходимости.
Главное управление МВД России по Москве напоминает гражданам, что в городе сохраняется введённый режим повышенной готовности. Полицейские в ежедневном режиме проверяют цифровые пропуска у граждан находящихся на улицах, проводят профилактические беседы о недопустимости нарушения введённого в городе режима, — говорится на сайте управления.
Из-за риска заразиться коронавирусом москвичам советуют пропустить также праздничный салют и посмотреть его с балкона либо по телевизору.
Ранее NEWS.ru писал, что министр обороны Сергей Шойгу рассказал, как в России отметят День Победы в условиях пандемии коронавируса. Он отметил, что ведомство разработало юбилейную программу, которая «создаст особую атмосферу праздника, позволит почувствовать сопричастность к священному для нас событию».