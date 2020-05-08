В МВД предупредили о штрафах за нарушение самоизоляции в день Победы

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Прирост населения РСФСР к 1946 году мог составить 6,4 млн человек, если бы не было Великой Отечественной войны. На начало 1941 года в республике проживало 111 млн человек, а к началу 1946 года — только 97,6 млн.

Такие данные публикует Росстат, отмечая, что расчёты сделаны, учитывая сохранение показателей воспроизводства населения на уровне 1940 года. За время войны количество детей в возрасте до четырёх лет в РСФСР сократилось...