В Москве зафиксирован максимум заражений COVID-19 за сутки с конца января

https://static.news.ru/photo/3661d83e-991b-11eb-b3d6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За минувшие сутки в Москве выявлен 2421 случай заражения коронавирусом. Этот показатель является максимальным за период с 30 января.

Из столичных больниц по выздоровлении за 24 часа выписаны 1989 пациентов. Жертвами инфекции стали 57 человек.

Всего в Москве за время пандемии COVID-19 заразились свыше 1 млн человек. Из них к настоящему времени выздоровели 957,1 тысячи и умерли 17,1 тысячи человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В России за сутки прирост заболевших составил 9,1 тысячи человек. Выздоровели 9,6 тысячи пациентов и 402 человека скончались.

В целом по стране с начала пандемии зафиксировано более 4,6 млн случаев заражения коронавирусом. Выздоровели свыше 4,2 млн человек, умерли — 102,2 тысячи.

Ранее NEWS.ru писал, что в России зарегистрирована тест-система, позволяющая выявлять любой из обнаруженных на территории страны штаммов SARS-CoV-2. В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) отметили, что тест является самым быстрым на рынке вариантом проведения исследования для выявления рибонуклеиновой кислоты (РНК) коронавируса.