В Москве задержали правозащитницу Марину Литвинович

В Москве полицейские задержали правозащитницу Марину Литвинович, об этом она сообщила в своём Telegram-канале. Накануне Литвинович опубликовала в соцсетях пост, в котором анонсировала всероссийскую антивоенную акцию 24 февраля.

Меня задержали на выходе из дома. В ОВД «Мещанский». Пока просто стою у дежурной части, — написала Литвинович.

Как сообщает Znak.com, в Санкт-Петербурге задержан активист, проводивший одиночный пикет с плакатом «Нет войне» у Гостиного двора. Кроме того, были задержаны активисты, стоявшие в одиночных антивоенных пикетах на Новособорной площади в Томске.

В ночь на 24 февраля власти ДНР и ЛНР обратились к России за военной помощью с целью защиты от украинской агрессии. Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы России не входит.